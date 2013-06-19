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لتكوني جميلة... أشعلي النار في بشرتك!

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لتكوني جميلة... أشعلي النار في بشرتك! لتكوني جميلة... أشعلي النار في بشرتك!

تعدّدت عمليّات التجميل و تنوّعت، فمنها ما كان بسيطاً، ومنها ما كان دقيقاً وصعباً، لكن أن تشعلي النّار في وجهك لتزدادي جمالاً، فهذا اختصاص الصينيين فقط.
النار في الصين،على عكس العادة، لا تشوّه البشرة بل تعالجها. وهذا ما سبّب الدهشة لجميع شعوب العالم، بعدما انتشرت هذه الطريقة التجميليّة الجديدة في صالوناتها باسم "الإكسير المميّز" الذي يعتمد على وضع قطعة قماش مبلّلة بالشراب على المناطق التي تحتاج إلى علاج في البشرة، ثمّ إشعال النّار فيها.
ويعمل هذا العلاج ـ بحسب خبراء الصين ـ على تنشيط الخلايا وإحيائها لتحفيز البشرة المترهّلة والمجعّدة، إضافة إلى استخدامه لمحاربة السمنة وأعراض البرد، فضلاً عن تطبيقه على أيّ منطقة في الجسم، حسب ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".
والعلاج بالنار، الذي أطلق عليه الصينيّون "هوووا لياوا"، يعمل على تسخين البشرة من دون أن يحرقها، وإن يكن الكثير من النساء شديدات الحذر وحريصات على عدم تجربة هذا النوع من العلاجات.

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سيدتي