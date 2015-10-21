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مجمع إعلام الزقازيق يعقد ندوة حول "اختيار المرشح المناسب"

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مجمع إعلام الزقازيق يعقد ندوة حول "اختيار المرشح المناسب" مجمع إعلام الزقازيق يعقد ندوة حول "اختيار المرشح المناسب"
أقام مجمع إعلام الزقازيق بالتعاون مع المكتبة الثقافية بصفط زريق ومركز ثقافة الزقازيق ندوة إعلامية وثقافية بمعهد فتيات القطائع الإعدادى والثانوى بعنوان "كيفية اختيار المرشح المناسب".

حاضر فى الندوة الدكتور محمد عبد الله أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق الذى حث الحاضرين على التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، كما تحدث عن المعايير المناسبة لاختيار المرشح البرلمانى المناسب.

وفى نهاية الندوة قامت فرقة محمد عبد الوهاب الموسيقية بتقديم بعض الفقرات الفنية والفقرات الشعرية،
>كما قامت بعض قيادات المعهد بتقديم الشعر والزجل والأغانى الدينية.

أشرف على الندوة أمل رشدى أخصائى الأعلام وروحية لطفى مدير المكتبة الثقافية بصفط زريق.

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مصر 365