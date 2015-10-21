محافظ دمياط يلتقى ممثلى "المركزى للمحاسبات" لبحث محاربة الفساد

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، الثلاثاء، ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المحاسب إبراهيم عبد الوهاب الملاحى رئيس الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شرق الدلتا وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظتى دمياط والدقهلية وذلك بحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة وأحمد خليل مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

تم خلال اللقاء التنسيق للزيارة المرتقبة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمحافظة دمياط، حيث قام المحافظ بدعوته لعقد ندوة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة عن الفساد وآثاره السلبية على المجتمع كما تضمن اللقاء بحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بشئون المحافظة.