رئيس إندونيسيا يستقبل وزير الخارجية

استقبل رئيس جمهورية إندونيسيا بقصر الرئاسة وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير الذي وصل إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة رسمية. ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحكومة وشعب المملكة لرئيس جمهورية إندونيسيا الشقيقة، فيما حمله الرئيس تقديره لخادم الحرمين، معبراً عن تطلعه للدفع بالعلاقات لآفاق أرحب. ونوه الجبير بعمق العلاقات بين البلدين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

وبحث وزير الخارجية مع الرئيس الإندونيسي تعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، في مجالات التشاور والتنسيق السياسي، والتعاون العسكري والأمني، والاقتصادي والاستثماري والثقافي، وفي مجال النفط وصناعة البتروكيماويات، وغيرها من المجالات، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في العلاقات المتميزة بين البلدين في خدمة المصالح المتبادلة وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

ويرافق وزير الخارجية وفد يضم كلاً من المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد الخطيب، ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب المهندس يوسف البسام، وأمين عام صندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن المفضي، ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية الدكتور خالد الجندان، ومدير إدارة الشؤون الإعلامية السفير أسامة أحمد نقلي، وسفير خادم الحرمين لدى جمهورية إندونيسيا مصطفى إبراهيم المبارك.

وكان الوزير الجبير قد عقد جولة محادثات فور وصوله جاكرتا مع وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي، جرى خلالها بحث قطاع واسع من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المحادثات، أشادت وزيرة الخارجية الإندونيسية بعمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن الاجتماع الثنائي ركّز على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، والتجارة والاستثمار بالإضافة إلى العديد من المجالات.

من جانبه نوه الوزير الجبير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين التي تقوم على العديد من القواسم المشتركة، وأن المملكة كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا عام 1945م، مؤكداً تطلع المملكة لتنمية وتعزيز العلاقة القوية بين البلدين الشقيقين. وفي إطار الزيارة قام كل من نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، وأمين عام صندوق الاستثمارات السعودية، بالاجتماع مع المسؤولين المعنيين في الحكومة الإندونيسية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين خادم الحرمين، والرئيس الإندونيسي خلال زيارته الأخيرة للمملكة بشأن الاستثمارات السعودية في اندونيسيا.