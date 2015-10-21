نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يولم لرئيس وزراء أثيوبيا

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في قصر الملك سعود للضيافة بالرياض مساء أمس مأدبة عشاء تكريما لدولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا هايلي ماريام دسالني والوفد المرافق له.

وقبيل المأدبة صافح دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين.

حضر مأدبة العشاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بمكتب سمو وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا.

وكان دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا هايلي ماريام دسالني، قد وصل مساء أمس إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة.

وجاء في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله -.

كما كان في استقبال دولته، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس ابراهيم بن محمد السلطان، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ، والقائم بالأعمال بالنيابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أثيوبيا خالد بن مبروك الخالد، والقائم بأعمال سفارة جمهورية أثيوبيا لدى الرياض تمسغن عمر.

وقد أجريت لدولة رئيس وزراء أثيوبيا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح دولة رئيس وزراء أثيوبيا مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي رئيس مجلس الشورى، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء سفارة أثيوبيا بالرياض.

كما صافح سمو ولي العهد -أيده الله- أعضاء الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس وزراء أثيوبيا، الذي يضم معالي وزير الدفاع سراج فقيسا، ومعالي وزير المالية والتنمية الاقتصادية عبدالعزيز محمد، ومعالي وزير الإعلام قيتاشو ريدا، ومعالي مدير جهاز الأمن والاستخبارات الوطني جيتاشو اسفا، ومعالي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجنرال سامورا يونس، ومعالي المستشار الاقتصادي الخاص لدولة رئيس الوزراء وزير المالية والتنمية الاقتصادية الأسبق سفيان أحمد ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية السفير تايي اتسكيسيلاسي، والمدير في جهاز الاستخبارات والأمن الوطني هادرا ابيرا ادماسو، ومعالي وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء سورافيل مهرتاب ابيد، ومدير العام بإدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السفير سراج رشيد، ومدير عام بإدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية زلالم برهان.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات اصطحب سمو ولي العهد دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا في موكب رسمي إلى قصر الملك سعود للضيافة.