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خادم الحرمين يوجه الدعوة لعدد من القادة لحضور القمة العربية - الأميركية الجنوبية

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خادم الحرمين يوجه الدعوة لعدد من القادة لحضور القمة العربية - الأميركية الجنوبية خادم الحرمين يوجه الدعوة لعدد من القادة لحضور القمة العربية - الأميركية الجنوبية

    بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس رسائل دعوة لكل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس الجمهورية السودانية وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لحضور القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية والمقرر عقدها بالعاصمة الرياض في شهر نوفمبر المقبل.

وقام بتسليم رسالة الدعوة لسمو أمير دولة الكويت سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز خلال استقبال سموه له أمس بقصر بيان.

كما قام بتسليم الرسالة لفخامة الرئيس السوداني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان فيصل بن حامد معلا، خلال استقبال فخامته له أمس في مقر البرلمان السوداني.

وسلم الرسالة لفخامة الرئيس اليمني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر خلال استقبال فخامته له.

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