ضبط 3 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدر فى حملة مرورية بالشرقية

تواصل إدارة مرور الشرقية حملاتها اليومية، لملاحقة متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وضبط المخالفات المرورية، بمدينة الزقازيق والطرق السريعة والعامة .

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد قيام الرائد حازم الأحمدى، رئيس وحدة مرور مدينة الزقازيق، بشن حملة مرورية بمدينة الزقازيق أسفرت عن ضبط 20 حالة بيئة "دخان كثيف وحملات الردار 180 حالة سرعة والتحليل لـ32 سائقا تبين إيجابية 3 منهم يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة.

كما تم سحب 201 مخالفة متنوعة وسحب عدد 18 حالة ركاب بالآجر، وتحرير 110 تصالح فورى وتحرير 224 مخالفة علي نموذج 25 وحجز 10 موتوسيكلات بدون لون لوحات وواحدة بدون تراخيص، وحجز 2 سيارة بدون لوحات و2 بدون تراخيص وعدد 2 بدون لوحات وعدد 2 توك توك بدون لوحات .