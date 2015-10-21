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القبض على عاطل بحوزته 150 جرام هيروين فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته 150 جرام هيروين فى القنطرة غرب بالإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 150 جرام هيروين فى القنطرة غرب بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ومباحث القنطرة غرب من القبض على عاطل بحوزته 150 جرام هيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ياسر عبد الرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية والرائد محمد حسن رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه بالقبض على المدعو (ع .ا . ج) 24 سنة عاطل مقيم الكيلو14 دائرة مركز القنطرة غرب، حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته 150 جرام هيروين ومبلغ مالى 1200 جنيه وتليفون محمول.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المضبوط من حصيلة البيع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7972 لسنة 2015 جنايات القنطرة غرب وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365