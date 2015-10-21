"تجارة المنصورة" تضع آليات لخلق ميزات تنافسية لخريجى الجامعة

أكد الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة جامعة المنصورة أن النجاح يبدأ بفكرة قد تبدو صعبة التنفيذ، لكن عند وضع آليات له يصبح ممكنا، فهناك خوف على الخريجين والشباب المصرى من عدم قدرتهم على المنافسة للحصول على الوظائف المناسبة داخل مصرو خارجها خاصة مع تفوق شباب معظم الدول خاصة دول جنوب شرق آسيا، ما دفع الكلية التجارة لوضع آليات لخلق ميزات تنافسية للخرجين تمكنهم من العمل بوظائف تناسب دراستهم من خلال معارفهم ومهارتهم.

جاء ذلك المؤتمر الثانى لتأهيل طلاب كلية تجارة المنصورة للحصول على الوظائف الملائمة لدراستهم بعد التخرج بكلية تجارة جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور محمد عطوة عميد كلية تجارة جامعة المنصورة والدكتور عبد العزيز على حسن أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة ومدير المركز الدولى للتنمية البشرية والأستاذ وليد إسماعيل عبد العاطى رئيس مجلس إدارة مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية المحلية، الدكتور محمد غيدة بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة المستشار أحمد خضر مستشار سفير السلام لشئون الشباب والتعليم، والمستشار السعيد عبد الحميد المستشار العام لسفير السلام العالمى.

فيما أرجع الدكتور محمد غيدة إمكانية نجاح كل مرحلة من المراحل التأهيل للتتوظيف إلى مجهود الطلاب الذين يجب توظيف إمكانياتهم فى مجال العمل المناسبة.

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