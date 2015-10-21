"تجارة المنصورة" تضع آليات لخلق ميزات تنافسية لخريجى الجامعة

جاء ذلك المؤتمر الثانى لتأهيل طلاب كلية تجارة المنصورة للحصول على الوظائف الملائمة لدراستهم بعد التخرج بكلية تجارة جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور محمد عطوة عميد كلية تجارة جامعة المنصورة والدكتور عبد العزيز على حسن أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة ومدير المركز الدولى للتنمية البشرية والأستاذ وليد إسماعيل عبد العاطى رئيس مجلس إدارة مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية المحلية، الدكتور محمد غيدة بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة المستشار أحمد خضر مستشار سفير السلام لشئون الشباب والتعليم، والمستشار السعيد عبد الحميد المستشار العام لسفير السلام العالمى.
فيما أرجع الدكتور محمد غيدة إمكانية نجاح كل مرحلة من المراحل التأهيل للتتوظيف إلى مجهود الطلاب الذين يجب توظيف إمكانياتهم فى مجال العمل المناسبة.
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