محافظ سوهاج: وضع كاميرات بالشوارع الرئيسية لرصد المخالفات المرورية لسائقى السيارات

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، عن وضع كاميرات بشوارع سوهاج الرئيسية لاستخدامها فى رصد المخالفات المرورية لسائقى السيارات ومساعده رجال المرور لتحقيق الانضباط المرورى للشارع السوهاجى.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للحالة المرورية بمدينة سوهاج، حيث تفقد منطقة الكردى بحى غرب وتم تكليف رئيس الحى لرفع القمامة التى بجوار مدرسة الاعدادية الجديدة بنات وتفقد المحافظ شارع الكاشف بحى شرق.

بدأ المحافظ جولته بتفقده اليوم لكلية التعليم الصناعى بمنطقة حى غرب، والتى حلت محل كلية الهندسة بعد أن تم نقل موقعها إلى جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل والتقى بعميده الكلية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب.



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