أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج: وضع كاميرات بالشوارع الرئيسية لرصد المخالفات المرورية لسائقى السيارات

Google+ Print
محافظ سوهاج: وضع كاميرات بالشوارع الرئيسية لرصد المخالفات المرورية لسائقى السيارات محافظ سوهاج: وضع كاميرات بالشوارع الرئيسية لرصد المخالفات المرورية لسائقى السيارات
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، عن وضع كاميرات بشوارع سوهاج الرئيسية لاستخدامها فى رصد المخالفات المرورية لسائقى السيارات ومساعده رجال المرور لتحقيق الانضباط المرورى للشارع السوهاجى.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للحالة المرورية بمدينة سوهاج، حيث تفقد منطقة الكردى بحى غرب وتم تكليف رئيس الحى لرفع القمامة التى بجوار مدرسة الاعدادية الجديدة بنات وتفقد المحافظ شارع الكاشف بحى شرق.

بدأ المحافظ جولته بتفقده اليوم لكلية التعليم الصناعى بمنطقة حى غرب، والتى حلت محل كلية الهندسة بعد أن تم نقل موقعها إلى جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل والتقى بعميده الكلية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365