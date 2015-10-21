تهانى الجبالى تزور طنطا وتلتقى شيخ الطريقة العزمية ورواد مولد السيد البدوى

قامت المستشارة تهانى الجبالى، رئيس قائمة التحالف الجمهورى، مساء الثلاثاء، بزيارة مدينة طنطا لتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبة العيد القومى للمحافظة، ومولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى.

توجهت "الجبالى" إلى ساحة الاحتفالات بمنطقة "سيجر"، وقدمت التهنئة لمريدى وعشاق العارف بالله سيدى أحمد البدوى، والتقت شيخ الطريقة العزمية، وعدد من أعضاء الطريقة داخل خيمة فى محيط الاحتفالات، وقدمت لهم التهنئة بالمولد.

رافق المستشارة تهانى الجبالى عدد من أعضاء قائمة التحالف الجمهورى، والتى ضمت كلاً من: المهندس حسن شعبان، والمحاسب أحمد أشرف البغل، وحسام حازم، والدكتور عماد مشرقى، وعصام محيى الدين، وعمرو محيى الدين الشريف، ومحمد عقل، وشريف عطية السملاوى، وغادرت منذ قليل ساحة الاحتفالات، عائدة إلى القاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.