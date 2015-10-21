سقوط عاطل بـ60 طربة حشيش فى التل الكبير بالإسماعيلية

سقط فى أيدى الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية وفرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية عاطل بحوزته 60 طربة حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام العقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية والرائد محمود حسن رئيس مباحث التل الكبير ومعاونه النقيب سليمان عيسى، بالقبض على المدعو (ط.س.ف.س) سنة عاطل مقيم المجاهدين العرب مركز التل الكبير، حال استقلاله السيارة خاصته رقم (63513) ملاكى الإسماعيلية وبتفتيشها عثر بداخلها على 60 طربة حشيش وزنت ما يقرب من 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالى وتليفون محمول.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7169 لسنة 2015 جنايات التل الكبير وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.