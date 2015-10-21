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حبس 8 من الإخوان 15 يوما بتهمة حيازة أسلحة نارية لتعطيل الانتخابات بالمطرية

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حبس 8 من الإخوان 15 يوما بتهمة حيازة أسلحة نارية لتعطيل الانتخابات بالمطرية حبس 8 من الإخوان 15 يوما بتهمة حيازة أسلحة نارية لتعطيل الانتخابات بالمطرية
أمر شريف مختار رئيس نيابة المطرية بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، بحبس 8 متهمين من أنصار جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية ومفرقعات، بهدف استخدامها فى أعمال شغب وعنف ضد الجيش والشرطة أثناء فترة الانتخابات بالمطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بأن المتهمين كانوا يخططون لتعطيل الانتخابات البرلمانية وتم ضبطهم بإحدى الشقق بمنطقة المطرية.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالاشتراك مع الأمن الوطنى، تمكنت من القبض على 8 أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية ومفرقعات بهدف استخدامها فى أعمال شغب وعنف ضد الجيش والشرطة أثناء فترة الانتخابات بالمطرية.

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