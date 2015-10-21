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تأجيل تجديد حبس وزير الزراعة بقضية فساد الوزارة لتعذر حضوره

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تأجيل تجديد حبس وزير الزراعة بقضية فساد الوزارة لتعذر حضوره تأجيل تجديد حبس وزير الزراعة بقضية فساد الوزارة لتعذر حضوره
كشفت مصادر قضائية، عن تأجيل نظر تجديد حبس وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، على ذمة التحقيق فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الزراعة"، إلى مساء اليوم الأربعاء.

وقال مصدر لـ"اليوم السابع"، إنه كان من المقرر نظر تجديد حبس وزير الزراعة أمس الثلاثاء، إلا أنه تعذر حضوره الجلسة، وقررت جهات التحقيق تأجيل نظر التجديد لجلسة اليوم، ليتم نظر تجديد حبسه للمرة الرابعة أمام قاضي معارضات القاهرة الجديدة، بعدما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، والتى يباشرها المحام العام المستشار خالد ضياء.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على وزير الزراعة السابق، عقب خروجه من اجتماع مجلس الوزراء، بتهمة تورّطه فى قضية فساد داخل الوزارة.

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