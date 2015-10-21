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إصابة 4 مدنيين بينهم مصرى جراء سقوط قذيفة ببنغازى فى ليبيا

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إصابة 4 مدنيين بينهم مصرى جراء سقوط قذيفة ببنغازى فى ليبيا إصابة 4 مدنيين بينهم مصرى جراء سقوط قذيفة ببنغازى فى ليبيا
أصيب أربعة مدنيين بمدينة بنغازى، بينهم مصرى يدعى محمد سلطان، جراء قصف عشوائى استهدف سوق جنيهين بمنطقة الكيش فى مدينة بنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى، فاديا البرغثى، فى تصريح مساء الثلاثاء لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل 4 جرحى بينهم مصرى، يدعى محمد سلطان، جراء قصف عشوائى استهدف سوق جنيهين بمنطقة الكيش ببنغازى، لافتة إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وحالاتهم جيدة.

ويذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

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