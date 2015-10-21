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صورة المتهمين بإرسال تهديدات للقضاة لمنعهم من الإشراف على الانتخابات

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صورة المتهمين بإرسال تهديدات للقضاة لمنعهم من الإشراف على الانتخابات صورة المتهمين بإرسال تهديدات للقضاة لمنعهم من الإشراف على الانتخابات
حصل "اليوم السابع" على صورة المتهمين بإرسال رسائل تهديدات للعدد من القضاة لإرهابهم من المشاركة فى الإشراف على الانتخابات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إحباط مخطط إخوانى لعرقلة سير الانتخابات البرلمانية من خلال إرسال رسائل نصية تهديد لبعض القضاة وتحذيرهم من المشاركة فى الإشراف على العملية الانتخابية، حيث نجحت الأجهزة فى زمن قياسى من كشف وتحديد هوية المتورطين وضبطهم.


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