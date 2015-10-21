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أمين حزب النور: نبحث الانسحاب من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية

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أمين حزب النور: نبحث الانسحاب من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية أمين حزب النور: نبحث الانسحاب من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية
قال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام لحزب النور، إن الحزب سيدرس جميع الأمور خلال اليومين القادمين سواء الانسحاب أو استكمال العملية الانتخابية، لافتا فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الحزب يدرس الوضع الآن ومعرفة كافة المقاعد التى سيخوض فيها الحزب جولة الإعادة.

وأضاف عبد العليم، أن المال السياسى والرشاوى الانتخابية، لعبت دورا هاما فى العملية الانتخابية، لصالح رجال الأعمال، وقائمة فى حب ، موضحا أن الحزب يخوض جولة الإعادة على 27 مقعدا فى محافظات الجولة الأولى، حتى الآن وما آظهرته النتائج الأولية للانتخابات.

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مصر 365

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