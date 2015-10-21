لبنات "فيس بوك".. "اتقلى يا بت" أولى حلقات برنامج "الزبخش" على 7TV

تقدم لكم وحدة الإنتاج التليفزيونى لـ"اليوم السابع" 7TV أولى حلقات برنامج "الزبخش"، الذى يتناول بطريقة ساخرة سلوكيات الشباب، وظواهر المجتمع المصرى.

ويأتى البرنامج فى إطار خطة "اليوم السابع" لتخصيص وحدة للإنتاج التليفزيونى من خلال "7TV" التى تعد أول قناة منوعة ومتخصصة على الإنترنت تقدم جميع أنواع الميديا المختلفة، ويُعَد "7TV" منهجا جديدا وتجربة مختلفة فى الإنتاج السينمائى والتليفزيونى.

وتتناول الحلقه الأولى من برنامج "الزبخش"، منشورات و"بوستات" البنات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

البرنامج من تقديم إيهاب النوبى وتصوير ومونتاج أحمد إبراهيم



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