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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "شعبنا سيثأر لشهداء مدينة الخليل"

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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "شعبنا سيثأر لشهداء مدينة الخليل" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "شعبنا سيثأر لشهداء مدينة الخليل"
وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جريمة إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلى طفلين من عائلة الجعبرى فى مدينة الخليل، مساء أمس الثلاثاء، بالجريمة البشعة، التى تظهر فاشية وإجرام هذا "الكيان"، مؤكدة أنه سيدفع ثمن هذه الجريمة وكل جرائمه ضد الشعب الفلسطينى، وأن مدينة الخليل لن تترك هذه الجريمة تمر مرور الكرام وستثأر سريعاً لأبنائها الشهداء.

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فى بيان صحفى، لتحية سواعد الشباب الفلسطينى المنتفض ضد الاحتلال الإسرائيلى، الذين اخترقوا الحصون والحصار ووجهوا ضربات نوعية للاحتلال والمستوطنين، مشددة على أن مدينة الخليل ككل مدينة وقرية فلسطينية ستبقى شوكة فى حلق الصهاينة، وقلعة من قلاع الصمود، وساحة تصدى دائم للاحتلال وسوائب المستوطنين.

واعتبرت الجبهة، أن تصاعد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى، خاصة الإعدامات الميدانية التي ينفذها جنوده الجبناء بحق الأطفال القُصّر، وإغلاق القرى والمدن بالحواجز الأسمنتية وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين للاعتداء على المواطنين، تؤكد عجزه وفشله وارتباكه عن مواجهة الشباب الثائر.

ودعت الجبهة جماهير مدينة الخليل، إلى الالتزام بالإضراب الشامل الذى دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية اليوم الأربعاء حداداً على الشهداء، واعتبار اليوم يوماً للتصعيد والتصدى لجنود الاحتلال وجرائم المستوطنين.

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مصر 365