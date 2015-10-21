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"حبشتكنات" الأكل مش سبب السمنة.. خدعوك فقالوا التوابل على الطعام تزيد الوزن

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"حبشتكنات" الأكل مش سبب السمنة.. خدعوك فقالوا التوابل على الطعام تزيد الوزن "حبشتكنات" الأكل مش سبب السمنة.. خدعوك فقالوا التوابل على الطعام تزيد الوزن
"حبشتكنات الطعام" هذه الكلمة منتشرة وتعرفها "ست البيت الشاطرة " التى تتميز بقدراتها على إعداد الطعام بطرق وطعم مميز، من خلال وضع بعض التوابل الخاصة "سر الطبخة"، التى تضيف للطعام النكهات المختلفة.

ولكل بلد توابلها الخاصة، كالتوابل الهندية أو التركية، والتى تستخدم دائما أثناء تتبيل المشويات وتوضع على أنواع الطعام المختلفة كما أنها تضيف النكهة المميزة، وهناك بعض الأقاويل التى تؤكد أن إضافة التوابل للطعام تتسبب فى زيادة الوزن ، ولكن ما مدى مصداقية هذا الكلام؟.

فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن إضافة التوابل والنكهات المختلفة تساعد على تقبل الطعام وإعطائه المزيد من النكهات المميزة وخاصة أثناء اتباع الأنظمة أو الحيل الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، ولذلك وضع التوابل والأعشاب على الطعام يشعرنا بتقبل الطعام برغم من عدم إضافة عليه.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن كل بلد تتميز بنوع معين من التوابل الخاصة، مؤكدة أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والأعشاب لا يسبب زيادة فى الوزن، ولكنها تساهم فى تناول الطعام بنكهة مختلفة.

وأخيرا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بإضافة الأعشاب والنوابل على الطعام حتى تشعر بالاستمتاع أثناء تناولك للطعام، وأيضا لاكتساب النكهة الطيبة والرائحة الجيدة.

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مصر 365

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