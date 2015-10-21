5 جمل متقولهاش لمريض السكر..أهمها "وزنك حلو وبلاش أنسولين"

مرض السكر مرض مزمن يتعايش معه المريض طوال حياته، وعليه أن يصبح أكثر واقعية فى تعامله مع مرضه، بحيث يحول نظام حياته إلى صحى بالكامل، ويصبح سمته المميزة هو التحكم فى شهيته وحبه للسكريات والحلويات.

الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر أكد خلال حديثه عن مرضى السكر، أن سر حمايتهم من المضاعفات هو نظام حياتهم، وخاصة الغذائى وفى حال تحولهم من أشخاص غير صحيين إلى العكس، تصبح المهمة سهلة، ولن يشعر مريض السكر بالخطر نتيجة مرضه.

وتابع عيسى موضحا أن الكثير من الجمل غير السليمة يوجهها المحيطون بالمريض له، وهى جمل فى ظاهرها التعاطف وفى باطنها خطر كبير وأهمها :

>1. كل حاجة مسكرة: وهى جملة خطيرة قد تجعله يعانى غيبوبة سكرية عنيفة جراء استهتاره بمعدل السكريات فجأة، مما يحدث خللا فى معدل السكر فى الدم، إلا أن هذه الجملة تصبح مفيدة فى حال شعور المريض بهبوط حاد فى السكر وبعد قياس معدل سكره والتأكد من انخفاضه، يصبح مسموحا له تناول قطعة صغيرة من الشيكولاتة السوداء على سبيل المثال، أو قطعة من البونبون دون إفراط فى الكميات، ومراجعة قياس السكر حتى يصبح معقولا دون إفراط فى إعطائه الحلوى والسكريات حتى لا يرتفع مستوى السكر بشكل كبير.

>2. بلاش أنسولين: تخاف بعض الأسر على مريضها إلى حد ضرره، وهو ما يجعلهم يرفضون علاجه بالأنسولين بعد زيادة معدلات السكر فى الدم ، وعدم القدرة على ضبطه بالأقراص، فيصبح الأنسولين حتميا، وعدم تعاطيه له يهدد بارتفاعات كبيرة فى مستوى السكر والإسراع بمضاعفاته ودخول المريض فى غيبوبة أو تهديد حياته .

>3. دى مش مسكرة : يعتقد البعض أن الطعام المسكر المذاق وحده يرفع مستوى سكر الدم، ولا يعى هؤلاء أن النشويات والدقيق الأبيض والكثير من الأغذية والمشروبات الغازية حتى "الدايت" ترفع نسب السكر.

>4. كل الفاكهة والعصاير مفيدة: اعتقاد خاطئ، فالعصائر الجاهزة بها كميات سكر صناعية لا مثيل لها، حتى وإن كان مذاقها مخالفا لذلك، كذلك بعض الفواكه التى يجب ألا يفرط مريض السكر فى تناولها كالمانجو والعنب والبلح .

>5. جسمك كدة حلو : لا شك ان السمنة ضارة بمستوى سكر الدم، ولذا يحتاج مريض السكر لضبط وزنه بشدة دون أن يحيد عن هذا الطريق بأى شكل للحفاظ قدر الإمكان على نسب السكر معتدلة، ولا يمكن أن يقرر من حوله طبيعة وزنه، الطبيب وحده هو الذى يقرر.