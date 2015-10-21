ضبط هارب من تنفيذ أحكام وبلطجى بمنية النصر فى القليوبية

تمكن رجال الشرطة، عقب مطاردة من ضباط تنفيذ الأحكام بمركز منية النصر بالدقهلية، من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالحبس بسبب هتك العرض وبلطجى اشتهر بأعمال البلطجة وفرض السطوة.

كان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، بورود معلومات عن اختباء اثنين من المتهمين والمطلوبان فى أحكام قضائية حيث تم ضبط "حسام.ب.ج 20 سنة" عامل وشهرته "الفتوة" ومقيم بندر منية النصر والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة المحضر رقم 4241 إدارى منية النصر لسنة 2015م "هتك عرض".

كما تم ضبط "محمد.ع.م" وشهرته مصطفى البرادعى 40 سنة عامل ومقيم قرية "برمبال الجديدة" دائرة منية النصر والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة المحضر رقم 1854 جنح منية النصر لسنة 2015م (ضرب).