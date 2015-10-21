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تحرير 722 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 722 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 722 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية لإعادة الانضباط المرورى فى اللمحافظة.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامرمدير إدارة المرور، من تحرير وضبط 722 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 321 مخالفة مرورية متنوعة (نموذج 125) و115 مخالفة إزالة ملصقات، و105 مخالفات انتظار خاطئ و4 حجز سيارة، و116 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و15 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و12 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و25 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و5 مخالفات سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 4 رخص لمخالفة البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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مصر 365