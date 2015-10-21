ضبط محاسب وسيدة لقيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بمحافظة الشرقية

تمكن ضباط قسم مباحث الأموال العامة بالشرقية، الثلاثاء، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، من ضبط محاسب وسيدة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد بقيام ضباط قسم مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد علاء سمير رئيس مباحث الأموال العامة، والرائد محمد فخر الضابط بالأموال العام، بضبط كل من "م ح س" 28 سنة بكالوريوس تجارة، مقيم كفر صقر، و"ن س ع " 62 سنة محاسبة، وصاحبة مكتب للتجارة والعقارات مقيمة بأبو كبير، وذلك لعملهما فى تجارة النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بمخالفة أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003.

وضبط بحوزة المتهمين 100 دولار و500 ريال قطرى و4970 جنيها مصريا فئات مختلفة وآلة حاسبة وماكينة عد نقدية وبحوزة الثانية 700 دولار و1000 دولار و1500 ريال سعودى و13910 جنيها مصرى فئات مختلفة، وتحرر عن ذلك المحضران 4738 إدارى كفر صقر و82373 إدارى أبو كبير.