الأهلي: أزمة هندريك تنتهي خلال 48 ساعة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن أزمة اللاعب البرازيلي هندريك هلمكه لم تنته مع النادي.

وقال عبد الحفيظ: "الازمة لم تنته، فاللاعب عليه الالتزام، طالما يريد أن يفي الأهلي بصرف مستحقاته".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2): "العقد ينص أيضًا على ضرورة انتظامه في التدريبات، لأنه يتقاضى راتبًا شهريًا ودفعات مالية أخرى".

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه سيعقد جلسة خلال يومين مع أحد المقربين للاعب البرازيلي لإنهاء الأزمة.

وتابع: "سنحاول إنهاء الأزمة بحل ودي لا يضر النادي، ويحمي حق اللاعب".

وأتم عبد الحفيظ: "هندريك يطالب بمستحقاته في العقد، هذا حقه، ولكنه مطالب أيضًا بضرورة الحضور للنادي يوميًا".