حمودي: ' حد باصصلي في اللعب مع الزمالك '

سخر أحمد حمودي جناح الزمالك من استمرار غيابه عن الفريق وذلك بعد خروجه مصابا من القائمة التي تواجه وادي دجلة يوم الأربعاء.

وخرج حمودي مصابا من قائمة الزمالك وفقا لما صرح به علاء عبد الغني المدرب في جهاز جوزفالدو فيريرا المدير الفني.

وقال حمودي عبر حسابه على (تويتر) يوم الثلاثاء: "خرجت للأسف من القائمة بسبب إصابة بسيطة الحمد لله. أتمنى التوفيق لزملائي لتكون بداية موفقة إن شاء الله".

وتابع ساخرا "هو في حد باصصلي في اللعب ولا ايه يا جدعان".

ولعب حمودي مع الزمالك منذ انضمامه في الصيف الماضي أربع مباريات وسجل هدفين في شباك الصفاقسي بكأس الكونفدرالية.