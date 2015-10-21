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حظك اليوم لبرج العذراء الخميس 22/10/2015

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حظك اليوم لبرج العذراء الخميس 22/10/2015 حظك اليوم لبرج العذراء الخميس 22/10/2015

لبرج العذراء:


>مهنيا: تحقق اليوم العديد من النجاحات على الصعيد المهنى وهذا الأمر يمنحك الشعور بالرضا والسعادة ويزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا، ولكن لا تجعل هذا الأمر يؤثر على تركيزك.
>عاطفيًا: تعيش حاليًا فترة من الاستقرار العاطفى وهذا الأمر يؤثر على حياتك وعلاقتك بالشريك بشكل جيد، ولكن احذر من القيام بالأفعال التى قد تفسد تلك الأمور.
>صحيًا: قد تعانى اليوم من بعض التشنجات التى تصيبك من حين لآخر، حاول التواصل مع الأطباء فقد يتمكنون من إعطائك العلاج المناسب الذى يجعل حالتك الصحية هادئة ومستقرة.

توقعات علماء الفلك:


>يرى علماء الفلك وخبراء الأبراج أن العمل الجاد والتفانى فى أدائه من الأمور التى تساعد مواليد على النجاح والوصول إلى الأهداف، وعلى الرغم من تمتعهم بهذه الصفات إلا أنه يجب أن يزيدوا من حركتهم وأدائهم للأعمال ومواجهة المزيد من العقبات ليتمكنوا من تحقيق الأهداف قبل انتهاء هذا العام، وصرح خبراء الأبراج أن مواليد العذراء سيتعرضون لاختبارات قدراتهم النفسية والعصبية والجسدية ولكنهم سيتمكنون من التغلب على كل تلك الاختبارات بفضل المعرفة الواسعة وقوة التحمل والصبر.

 

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مصر 365

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