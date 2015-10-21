حظك اليوم لبرج الحمل الخميس 22/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: تواجه اليوم الكثير من الضغوطات العملية أثناء القيام بالمهام الموكلة إليك، حاول الحفاظ على هدوئك وتعامل معها بقدر من الحكمة حتى لا يعود الأمر عليك بالسلب.>عاطفيا: احرص على القيام بالأمور الجيدة التى تساعدك فى تحسين علاقتك بالحبيب، واحذر من القيام بالأمور التى تضايقه حتى تحافظ على هدوء العلاقة بينكما.>صحيًا: حالتك الصحية جيدة ولكنك تعانى من بعض الضغوط النفسية التى تؤثر على يومك بشكل سيئ فحاول الذهاب إلى أحد الأطباء المتخصصين حتى تجد حلاً لتك المشكلة.>أكد علماء الفلك أن هذا العام بالنسبة لمواليد برج الحمل سيكون واعدًا وسوف يتيح لهم العديد من الفرص الجيدة على كل الأصعدة، وربما يبدأ العام الجديد بداية بطيئة يواجهون فيها بعض المشكلات والعقبات إلا أنهم فى منتصف العام سيتحول مسار حياتهم إلى الأفضل وتتحسن أمورهم بمرور الوقت، ويطالبهم علماء الفلك بالحفاظ على ثقتهم بالآخرين، حيث تدفعهم نحو التقدم إلى الأمام وتخلصهم من القلق والتوتر.