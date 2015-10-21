حظك اليوم لبرج السرطان الخميس 22/10/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:
>مهنيًا: ربما تواجهك اليوم بعض الصعوبات فى مجال العمل، كل ما عليك هو التركيز فيما تقوم به وسوف تتلاشى تلك الصعوبات تدريجيا دون أن تتسبب لك فى أية مشكلات.
>عاطفيًا: تتحسن اليوم علاقتك بالشريك وتصبح أفضل من قبل، فاحرص على القيام بالأمور التى تسعده وتساعدك على التقرب منه.
>صحيًا: تتمتع اليوم بالطاقة والحيوية التى تؤثر إيجابيًا على حالتك الصحية، وتساعدك على التخلص من الأمور المزعجة وتخطى كل العقبات التى قد تقابلها على مدار اليوم.
توقعات علماء الفلك:
>يرى علماء الفلك أن مواليد برج السرطان سيتمتعون هذا العام بمزيد من الثقة، وسوف يتمتعون بتحقيق أحلامهم التى طالما خططوا من أجلها، وأضافوا أن كل العقبات التى واجهت مواليد السرطان فى الفترة الماضية سوف يتخلصون منها، ويجب أن يستفيدوا من شخصيتهم الجريئة التى تكونت فى هذه الفترة، وأكد خبراء الأبراج أن أصحاب السرطان يميلون إلى الرضا بالبقاء فى المنزل والحفاظ على الأمور كما هى، ولكن عام 2015 سيغير كل تلك الأمور ويمنحهم الفرص المتعددة للوصول إلى أمور أكثر جدية وانتشارًا، فعليهم أن يكونوا مستعدين للانتقال إلى آفاق بعيدة.
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