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حظك اليوم لبرج الجوزاء الخميس 22/10/2015

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حظك اليوم لبرج الجوزاء الخميس 22/10/2015 حظك اليوم لبرج الجوزاء الخميس 22/10/2015

لبرج الجوزاء:


>مهنيًا: حاول أن تتفادى بعض المشاحنات فى العمل عن طريق اتخاذ عدة قرارات أجلتها منذ فترة، ولا تقلق فأنت على الطريق السليم.
>عاطفيًا: ربما تلتقى اليوم بالشخص الذى طالما حلمت به وتمنيته أن يكون شريك حياتك، وهذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل.
>صحيًا: قد تعانى اليوم من بعض الاضطرابات المعدية التى تسبب لك الانزعاج، فحاول التخلى عن تناول الأطعمة الدسمة حتى تشعر بالتحسن وتستطيع أداء مهامك اليومية دون تعب.

توقعات علماء الفلك:


>يرى علماء الفلك أن هذا العام سيشهد الكثير من التطورات الشخصية لمواليد ، حيث اضطروا إلى العمل بجدية خلال العام الماضى فى ظل المرحلة الانتقالية الطويلة والشاقة، وتحملوا الكثير من المسئوليات، فهذه الفترة هى الوقت المناسب لجنى ثمار المجهود المبذول فى الفترة الماضية، وأضاف خبراء الأبراج أن مواليد الجوزاء فى هذا العام سيحاولون بذل ما فى وسعهم للحصول على السعادة، فقد حان الوقت ليعرف كل شخص موقعة فى الحياة.

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مصر 365

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