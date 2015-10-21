أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لبرج الحوت الخميس 22/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم لبرج الحوت الخميس 22/10/2015 حظك اليوم لبرج الحوت الخميس 22/10/2015

لبرج الحوت:


>مهنيًا: تنجح اليوم فى اجتياز العديد من الخطوات المهمة فى مجال العمل وتسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات، يمكنك تحقيق ذلك بفضل قدراتك العقلية الفائقة مع مراعاة الحفاظ على النجاحات التى قمت بها حتى الآن.
>عاطفيًا: حاول أن تطور طريقة تعاملك مع الشريك إلى الأفضل فى هذه الفترة حتى تممكن من اكتساب ثقته مرة أخرى.
>صحيًا: ليس هناك أى مشكلات صحية فالأمور الصحية على ما يرام، ولكن لابد من إجراء بعض الفحوص على سبيل الاطمئنان، وتلاشى أى مشكلات صحية يمكن أن تحدث.

توقعات علماء الفلك:


>يرى علماء الفلك أن أحوال مواليد فى هذا العام لن تتغير كثيرا عنها فى الأعوام الماضية، ولكن هذا العام هو الأفضل من حيث القدرة على مواجهة التحديات وتجاوز العقبات على الرغم من كراهية مواليد الحوت للمواجهة، وأضاف خبراء الأبراج أنه لابد من تركيزهم على رفع مستوى مهاراتهم لأنها سوف تساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل منهجى وفعال فى ظل الحفاظ على العلاقات الودية مع المسؤولين والمديرين فى مجال العمل، ولكنهم ينصحون بالابتعاد عن الأنشطة التى تعتمد على المضاربة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى