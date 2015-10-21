حظك اليوم لبرج الحوت الخميس 22/10/2015

حظك اليوم لبرج الحوت:
>مهنيًا: تنجح اليوم فى اجتياز العديد من الخطوات المهمة فى مجال العمل وتسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات، يمكنك تحقيق ذلك بفضل قدراتك العقلية الفائقة مع مراعاة الحفاظ على النجاحات التى قمت بها حتى الآن.
>عاطفيًا: حاول أن تطور طريقة تعاملك مع الشريك إلى الأفضل فى هذه الفترة حتى تممكن من اكتساب ثقته مرة أخرى.
>صحيًا: ليس هناك أى مشكلات صحية فالأمور الصحية على ما يرام، ولكن لابد من إجراء بعض الفحوص على سبيل الاطمئنان، وتلاشى أى مشكلات صحية يمكن أن تحدث.
توقعات علماء الفلك:
>يرى علماء الفلك أن أحوال مواليد برج الحوت فى هذا العام لن تتغير كثيرا عنها فى الأعوام الماضية، ولكن هذا العام هو الأفضل من حيث القدرة على مواجهة التحديات وتجاوز العقبات على الرغم من كراهية مواليد الحوت للمواجهة، وأضاف خبراء الأبراج أنه لابد من تركيزهم على رفع مستوى مهاراتهم لأنها سوف تساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل منهجى وفعال فى ظل الحفاظ على العلاقات الودية مع المسؤولين والمديرين فى مجال العمل، ولكنهم ينصحون بالابتعاد عن الأنشطة التى تعتمد على المضاربة.