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حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 22/10/2015

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حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 22/10/2015 حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 22/10/2015

لبرج الجدى:


>مهنيًا: تنفتح أمامك اليوم العديد من المجالات المختلفة والجديدة فى العمل فحاول أن تتعلم من كل المواقف التى ستواجهها، لأن هذا الأمر سوف يساعدك كثيرًا فى حياتك.
>عاطفيًا: تواجه اليوم بعض المشكلات مع الحبيب فلا تقلق سوف تتمكن من تخطى كل المشكلات التى تواجهك، وتشعر بالاستقرار فى الحياة العاطفية.
>صحيًا: ربما ينتابك الشعور بالتوتر اليوم نظرًا لتكدس الأعمال على عاتقك، حاول الخروج من أجواء العمل بزيارة أحد الأقارب أو الأصدقاء وسوف يساعدك هذا على الشعور بالتحسن

توقعات علماء الفلك:


>يقول خبراء الأبراج إن مواليد برج الجدى خلال هذا العام 2015 لديهم القدرة على التركيز بقوة فى أداء المهام الخاصة بأعمالهم وأكدوا أن الحظ سيكون حليفهم فى هذه الفترة حتى يتمكنوا من بلوغ الأهداف التى حلموا بها دومًا، ويمكنهم الاستمتاع بالنجاحات التى حققوها فى مجال العمل بعدما قضوا فترة من الكد والتعب، وهذه المثابرة والجهود التى بذلوها سيعترف بها الجميع ممن حولهم فى مجال العمل أو الحياة الشخصية والعائلية، وأوضح خبراء الأبراج أن مواليد الجدى لن يتوقفوا عن العمل، بل سيكملون المسيرة المهنية التى تمكنهم من الوصول إلى قمة النجاح.

 

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مصر 365

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