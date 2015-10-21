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حظك اليوم لبرج الثور الخميس 22/10/2015

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حظك اليوم لبرج الثور الخميس 22/10/2015 حظك اليوم لبرج الثور الخميس 22/10/2015

لبرج الثور:


>مهنيًا: تشعر اليوم بالطاقة الإيجابية التى تمنحك القدرة على إتمام كل الأعمال المطلوبة منك، احرص على بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل ما لديك.
>عاطفيا: تحدث بعض الخلافات البسيطة بينك وبين الشريك بسبب اختلاف وجهات النظر بينكما فى أمر ما، لا تدع الأمر يأخذ أكثر من وقته ودعك من هذا الأمر حتى لا تتطور الخلافات.
>صحيًا: ربما تعانى اليوم من بعض المشكلات فى الجهاز التنفسى بسبب تغيرات الجو، فكن حذرًا وتجنب الإهمال الذى يمكنه التأثير بشكل سيئ على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:


>يرى علماء الفلك أن هذا العام بالنسبة لمواليد برج الثور هو عام التغييرات والتحولات، فسوف تواجههم بعض الأفكار الجديدة التى تجعلهم يعتمدون عليها ويتوقفون عن البحث فى بدائل أخرى، وسوف يشعرون بالكثير من التحسينات فى الحياة العائلية والشخصية، وعلى الصعيد العاطفى سوف يتمكنون من الحصول على الاستقرار مع شركائهم فى الحياة العاطفية ويبذلون الجهود الوفيرة من أجل تجنب المشكلات التى تفسد أجواء العلاقة الهادئة.
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مصر 365

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