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حظك اليوم لبرج الدلو الخميس 22/10/2015

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حظك اليوم لبرج الدلو الخميس 22/10/2015 حظك اليوم لبرج الدلو الخميس 22/10/2015

لبرج الدلو:


>مهنيا: تبذل اليوم مجهودًا خارقًا فى أثناء إنجاز المهام التى كلفك بها مديرك فى مجال العمل، مما يشعره بالسعادة وتوجيه الشكر لك، وهذا الأمر يمنحك الحماس ويدفعك إلى مزيد من المجهود.
>عاطفيًا: ربما تدور بعض الشكوك حول الحبيب فى ذهنك فلا تستلم لها ودعك من هذا الأمر حتى لا يفسد عليك حياتك ويؤثر على استقرار العلاقة بنك وبين الشريك.
>صحيًا: قد تعانى الليلة من ألم شديد فى صدرك وهذا الأمر يشعرك بالقلق الشديد، فحاول أن تذهب إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوص الطبية التى تطمئن من خلالها على صحتك.

توقعات علماء الفلك:


>يؤكد علماء الفلك أن أشخاص سيواجهون العديد من التحديات التى تعودوا عليها على مدار الأعوام الماضية وأثبتوا فيها النجاح، ولكن فى هذا العام تسنح لهم فرص أعظم لتحقيق النجاح الساحق فى مواجهة التحديات والصمود أمامها، ويشير خبراء الأبراج إلى أنهم سوف يناضلون من أجل التحفيز الذهنى سواء خلال فترات العمل أو فى العلاقات الاجتماعية، وهناك البعض من أصحاب الدلو يحبون المغامرة، لذا فالحظ يتيح لهم الفرص التى تمكنهم من الاستمتاع بأجمل اللحظات.
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مصر 365

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