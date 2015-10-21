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حظك اليوم لبرج الأسد الخميس 22/10/2015

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حظك اليوم لبرج الأسد الخميس 22/10/2015 حظك اليوم لبرج الأسد الخميس 22/10/2015

لبرج الأسد:


>مهنيًا: سوف تتمكن من اتخاذ مجموعة من القرارات التى ستمكنك من تجنب الخسائر الكثيرة التى كانت ستحدث لك فى الفترة الحالية.
>عاطفيًا: يشعر الحبيب بالاهتمام منك فحاول التفرغ له بعض الوقت حتى تقضى معه وقتًا يعود بكما إلى المشاعر الرقيقة والشعور بالحب، فهذا يسعده كثيرًا.
>صحيًا: ربما تكون حالتك الصحية غير مستقرة هذه الفترة، فيجب عليك الاهتمام بحالتك الصحية واتباع إرشادات الأطباء والابتعاد عن الأمور التى قد تؤثر على صحتك.

توقعات علماء الفلك:


>يرى علماء الفلك أن عام 2015 من أهم الفترات التى مرت على مواليد برج الأسد، حيث يتمكنون من إيجاد طرق جديدة لتحسين أمورهم على المستوى المهنى، وهذا الأمر يساعدهم على التقدم ويخلصهم من حالة الملل التى قد تنتابهم من الروتين اليومى، وأضاف خبراء الأبراج أن العمل وإنجاز المهام كانا الشغل الشاغل لمواليد الأسد فى العام الماضى، لذلك فقد حان الوقت لتحويل التركيز إلى النفس، حيث يغلب عليهم الإحساس الدائم بالأنا، وأشار الفلكيون إلى أن أصحاب الأسد سيتمكنون من تحقيق أحلامهم كاملة وفى ظروف أفضل ما كانوا يتوقعون.

 

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مصر 365

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