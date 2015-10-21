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حظك اليوم لبرج القوس الخميس 22/10/2015

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حظك اليوم لبرج القوس الخميس 22/10/2015 حظك اليوم لبرج القوس الخميس 22/10/2015

لبرج القوس:


>مهنيًا: تتمكن اليوم من تحقيق النجاح على المستوى المهنى وتبدأ فى رسم خطوات أكثر توسعًا، سوف تعود عليك بالنفع والربح فيما بعد وتساعدك على تحسين أوضاعك.
>عاطفيا: احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينك وبين الشريك حتى تصبح حياتكم مستقرة وهادئة وخالية من المشكلات والخلافات.
>صحيًا: قد تشعر اليوم ببعض الإرهاق الذى يؤثر على حالتك الصحية بشكل سيئ فاحرص للحصول على فترة من الراحة حتى تشعر بالتحسن.

توقعات علماء الفلك:


>يرى علماء الفلك أن مواليد برج القوس دائما ما يتذكرون المواقف الصعبة التى مرت عليهم فى العام الماضى، لذلك فهم قادرون على تقديم أفضل ما لديهم خلال هذا العام، ويمكنهم التعلم من الأخطاء التى وقعوا فيها فى الماضى ليتمكنوا من بناء قاعدة صلبة تساعدهم على الانطلاق والنمو، وأضاف خبراء الأبراج أن الحظ سيبتسم لمواليد القوس فى عام 2015 حيث تتكون لديهم الكثير من المعرفة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات أكثر ذكاء، وليس أمامهم سوى هذا الوقت لاغتنام مثل هذه الفرص واستغلالها.

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مصر 365

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