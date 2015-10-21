حظك اليوم لبرج الميزان الخميس 22/10/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: تزداد عليك اليوم الضغوط والمسئوليات بشكل ملحوظ فى هذه الفترة، ولكن لا تقلق فأنت قادر على تخطى هذه الصعوبات جيدًا.>عاطفيًا: حاول أن تبذل المزيد من الجهد من أجل إرضاء الحبيب، ولا تفعل الأمور التى تخذله وتسبب له الانزعاج حتى لا يشعر بالفتور من علاقتكما.>صحيًا: ربما تتعرض اليوم لبعض المشكلات الصحية التى تؤثر عليك بشكل سيئ فحاول الحصول على الراحة لكى تشعر بالتحسن.>يرى علماء الفلك أن هذا العام يحمل الكثير من الأمل لمواليد برج الميزان، حيث يمكنهم استغلال العديد من الفرص فى تحقيق ما يتمنون من أهداف كانوا دائمى التخطيط لها، وأوضح خبراء الأبراج أن الحظ سيحالف أصحاب الميزان وسيشعرون بتواجد الأصدقاء وأفراد العائلة بجوارهم ليساندوهم فى الوصول إلى تحقيق أحلامهم، وأشارت التوقعات إلى أن هذا العام سيكون جيدا جدا على الناحية المهنية، حيث يشعر مواليد الميزان بالنشاط والحيوية اللازمين لأداء الأعمال المطلوبة منهم على أفضل نحو، مما يخلق انطباعًا هائلاً عنهم عند الرؤساء والمديرين فى مجال العمل.