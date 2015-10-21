سرعة «أبوظبي ــ الغويفات» 120 كلم/س اعتبارا من 15 نوفمبر

أعلنت شرطة أبوظبي على حسابها في تويتر امس تعديل سرعة طريق أبوظبي ـ الغويفات من 140 كم في الساعة إلى 120 كم في الساعة، وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل.

وأفادت الشرطة خلال اعلام لمستخدمي الطريق ان سرعة ضبط الرادار سيتم تغييرها بناء على التعديل الجديد في السرعة على ان يبدأ التطبيق في 15 من الشهر المقبل.من جهة أخرى تجاوز عدد السائقين الذين ضبطتهم الدوريات المرورية بقسم الطرق الرئيسية بإدارة مرور العاصمة بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، نحو 6 آلاف سائق، لارتكابهم مخالفة عدم التقيد بوضع حزام الأمان خلال قيادتهم للمركبات، وذلك خلال شهر واحد فقط، في الفترة من 15 سبتمبر الماضي إلى 18 أكتوبر الجاري.

وقال المقدم محمد سالم الشحي، رئيس قسم الضبط المروري في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي في تصريح لـ«البيان» إن عدم ارتداء حزام الأمان يمثل مخالفة صريحة لقانون السير والمرور، ويشكل خطورة بالغة بوقوع وفيات، وإصابات بليغة في حالة وقوع الحوادث المرورية.

وأكد انه تم تكثيف الرقابة المرورية والضبط المروري على كل الطرق الرئيسية بإمارة أبوظبي، ضمن حملة شاملة لضبط السائقين الذين يخالفون قانون السير والمرور، ولا يستخدمون حزام الأمان، بالغرامة المالية 400 درهم، وتسجيل أربع نقاط مرورية على السائق.

وشدد الشحي على ضرورة استخدام حزام الأمان، منوهاً بفاعليته في الحماية من الاصطدام وامتصاص قوة اندفاع قائد المركبة، ومرافقيه خلال وقوع الحوادث المرورية، مما يؤدي إلى التقليل من الإصابات البليغة والوفيات.

كما دعا المقدم الشحي السائقين ومستخدمي المركبات إلى ضرورة الالتزام بجلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية لضمان سلامتهم من خطر الاندفاع خارج المركبة أثناء تعرضها لحادث مروري.

تنفيذ أنشطة توعية مرورية عبر «معاً»

وتواصل مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي تنفيذ أنشطة توعية مرورية من خلال برنامج مرور أبوظبي للحد من الحوادث المرورية «معاً»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابع البرنامج على الفيس بوك العام الماضي نحو 151 ألفاً و500 متابع، وبلغ عدد المتفاعلين مع الرسائل التي أرسلت عبر تويتر نحو مليون و650 ألفاً و131 متفاعلاً، وبلغ عدد المتابعين على تويتر نحو 28 ألفاً و464 متابعاً، وعدد التغريدات على تويتر خلال الفترة نفسها نحو 5149 تغريدة، وشملت الجهود ايضا إطلاق «هاشتاغ» جديد من خلال برامج مرور أبوظبي للحد من الحوادث المرورية وهو DriveSafelyUAE# /‏ #«الإمارات_تقود_بأمان»، بهدف نشر الوعي المروري بين مختلف شرائح المجتمع.

ودعا الشحي قائدي المركبات على الطرق كل إلى الالتزام بقوانين المرور والسرعات المقررة، وإعطاء الأفضلية للمشاة في العبور، وعدم زيادة السرعة بالقرب من خطوط عبور المشاة وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، والحرص والانتباه لتفادي المفاجآت التي يمكن أن تحدث في الطريق.