افتتاح معرض التوعية الصحية الشاملة بجامعة الشارقة

افتتح الدكتور حميد النعيمي مدير جامعة الشارقة معرض التوعية الصحية الشاملة، والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بالمركز الطلابي لكلية الطلاب. حضر الافتتاح د. صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، ود. محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، ود. راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتدريب المهني.

تضمن المعرض، العديد من الكتيبات التوعوية والملصقات في مجالات متنوعة مثل التغذية الصحية السلمية، ومخاطر الأمراض.

شارك في اليوم كليات الطب والعلوم الصحية بأقسامها المختلفة مثل التغذية العلاجية والحميات والمختبرات الصحية وقسم البيوتكنولوجي بكلية العلوم وقسم التثقيف وتعزيز الصحة وإدارة مكافحة المخدرات والمركز الوطني للتأهيل والأمومة والطفولة وشرطة الشارقة (قسم علاج الإدمان) وبرنامج محمد بن راشد للياقة البدنية.