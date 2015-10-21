بالفيديو..عبد الرحيم على: "النصر من عند الله..وصوتى راح ولم أنم منذ 3 أيام"

قال عبد الرحيم على، الفائز بانتخابات مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، إن المال السياسى استخدم من قبل بعض رجال الأعمال لاسقاطه وتمزيق لافتاته، وحث بعض الناس للعزوف عن انتخابه، لمنع دخوله مجلس النواب، مضيفاً "لكن يمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين، وربنا جاب النصر من عنده وفزت من الجولة الأولى".



>واستطرد "على" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مع الإعلامى سيد على، قائلاً "المصريون استفزوا وقالوا الراجل دا جدع، لدرجة إن الناس كانت بتشيلنى فوق كفوف الراحة اعتقادا منهم انى راجل مظلوم بالإضافة الى تاريخى معاهم"، مضيفاً "صوتى راح ومنمتش بقالى 3 ايام، وحصدت تعب سنين طويلة".