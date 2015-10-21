نتنياهو يراقب الوضع فى غزة بـ"منظار مغلق".. ويؤكد:"تحت السيطرة"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أثناء زيارته فرقة تابعة للجيش الإسرائيلى المتمركزة عند الحدود مع قطاع غزة، إن الوضع فى القطاع تحت السيطرة.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، صورة نتنياهو وهو يراقب القطاع بمنظار لكنه كان مغلقا.

يذكر أن هذا الموقف فعله من قبل وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق عمير بيرتس، حيث كان يتابع مناورات للجيش وهو ممسكا بمنظار مغلق، والغريب أنه بعد ذلك أثنى على قدرات الجيش الإسرائيلى القتالية.

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