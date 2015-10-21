ننشر نتيجة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء, نتيجة شبه نهائية لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة, والتي بلغت نسبة التصويت بها مليونين و76 ألفا و781 ناخبا من إجمالي 3 ملايين و528 ألفا و484 مواطنا لهم حق التصويت, بنسبة حضور 30 %, فيما تصدرت قائمة في حب مصر النتائج في الدوائر حيث حصلت على 477 ألفا و146 صوتا, فيما حصلت قائمة حزب النور على 342 ألفا و217 صوتًا.

وأظهرت المؤشرات شبه النهائية لنتائج فرز عمليات أصوات الناخبين بمحافظة البحيرة في الدائرة الأولى التي تضم مركز ومدينة دمنهور والتي يتنافس بها 52 مرشحا على 4 مقاعد, الإعادة ما بين 8 مرشحين وهم : على عبد الواحد عتمان والذى حصل على 59320 صوتا, وسناء برغش 58393 صوتا, وعادل عقدة 40393 صوتا, وعصام الفقي 29829 صوتا, ومعتز النجار 29698 صوتا, وعبد الباسط الشرقاوي 29428 صوتا, وعادل حماد 27541 صوتا, وعلاء الشرقاوي 26337 صوتا.

وأظهرت النتائج في الدائرة الثانية والتى تضم مركزي المحمودية والرحمانية ويتنافس بها 18 مرشحا على مقعدين, أن الإعادة ستكون ما بين 4 مرشحين وهم: محمد حميدة على البنا 14895 صوتا, وسعد محمد سعد الحيوي 15871, وعصام الدين فخري مأمون محمد القاضي 14133 , وبلال حامد النحال 15197.

أما الدائرة الثالثة التي تضم مركز ومدينة كفر الدوار ويتنافس بها 33 مرشحا على 4 مقاعد, تجرى الإعادة ما بين 8 مرشحين وهم: محمود عادل سعد جاد الله شعلان وشهرته محمود عادل شعلان 44133 صوتا, ومحمود عبد الله مبروك هيبة 37271 صوتا, وعماد فؤاد محروس 35868 صوتا, وإسلام أحمد على المغربى 30405, ومحمد سعد محمد تمراز 28883,وأحمد الفيشاوى 27826, وعيد على مهدى بلبع 27027, ومحمد وصال محمد يوسف أحمد طه 25902.

وفي الدائرة الرابعة والتي تضم أبو حمص وإدكو ويتنافس بها 18 مرشحا على 3 مقاعد, تجرى الإعادة ما بين 6 مرشحين وهم محمد عبد الله زين الدين وحصل على 41881 صوتا, وأحمد عبده محمد عرجاوى 37065 صوتا, وعادل حسن أبو الفتح الطنيخى 29085 صوتا, وإبراهيم محمد محمد صالح البنا 25520 صوتا, محمود رشاد موسى حبيب 25237 صوتا, وأحمد محمد حسن شيبة وشهرته هانى شيبة 22373 صوتا.

وفي الدائرة الخامسة والتى تضم مركز رشيد ويتنافس بها 8 مرشحين على مقعد, تجرى الإعادة بين 2 مرشحين وهما محمد محمد عباس الذى حصل على 16120 صوتا, وسامح عبد المحسن شاور 14844 صوتا, أما الدائرة السادسة والتى تضم مركزى أبو المطامير وحوش عيسى ويتنافس بها 30 مرشحا على 3 مقاعد, تجرى الإعادة بين 6 مرشحين وهم: خالد عبد المولى عبد الرزاق خطيب وشهرته خالد أبو خطيب 28731 صوتا , وحسام منور منصور موسى 22117 صوتا , ومحمد صلاح عباس عبد الجليل خليفة 20257 صوتا , وأسامة رمضان عبيد عبد الله 20046 صوتا , وعصام محمد الصافى قاسم 17033 صوتا , حمدى عبد الوهاب عثمان وشهرته حمدى عبد الوهاب 16378 صوتا.

وفي الدائرة السابعة والتى تضم مركز الدلنجات ويتنافس بها 14 مرشحا على مقعدين , تجرى الإعادة بين 4 مرشحين وهم: محمد الدامى عبد العزيز الدامى 24736 صوتا , ومحمد محمود عمارة 22791 صوتا , وفاروق حافظ المقرحى 20667 صوتا , وأشرف محمود محارب إدريس وشهرته أبو كاشيك 16822 صوتا.

أما بالنسبة للدائرة الثامنة التى تضم مركز كوم حمادة ويتنافس بها 17 مرشحا على مقعدين , تجرى الإعادة بين 4 مرشحين وهم : أحمد سيلمان عبد الله عبد الله خليل 38273 صوتًا ، وعاصم عبد العزيز مرشد 23433 صوتًا، وعبد العزيز صبحى عمارة 19283 صوتًا ، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح حرحش 18993 صوتًا .

وفيما يتعلق بالدائرة التاسعة التي تضم مراكز بدر ووادي النطرون وغرب النوبارية ويتنافس بها 17 مرشحا على مقعدين تجرى الاعادة بين 4 مرشحين هم عبد الهادى إبراهيم حسين محمد وشهرته عبد الهادى بعجر 17502 صوتًا ، وعبد العاطى مسعود عبد اللطيف وشهرته عطية مسعود 13280 , ومحمد محمد متولى عوض 9145 , وأحمد أبو العلا محمد 8622 صوتًا.

وفي الدائرة العاشرة التي تضم مركزي شبراخيت وإيتاي البارود ويتنافس بها 33 مرشحا على 4 مقاعد, تجرى الاعادة بين 8 مرشحين وهم: محمد هانى عثمان الحناوى 47430 صوتًا، وحسام محمد اسماعيل عبد الحليم الصيرفي 43359 صوتًا ، وأشرف عبد المقصود عبد الجيد رحيم أبو سعد 32475 صوتا , وشمس الدين أنور شمس الدين مصطفى 30260 صوتا , ورسمي عبد الله محمد خالد 29216 صوتًا ، ومحمد هانى رياض شعبان حسن عامر 24226 صوتا , وعلاء الدين سعد عثمان عامر 21297 صوتا , وعمر عبد المجيد محروس 20674 صوتًا.