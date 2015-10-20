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#ليلة_الابطال – صلاح: الفريق كله مقصر.. ومازال أمل التأهل ممكنا

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#ليلة_الابطال – صلاح: الفريق كله مقصر.. ومازال أمل التأهل ممكنا #ليلة_الابطال – صلاح: الفريق كله مقصر.. ومازال أمل التأهل ممكنا

يؤمن محمد صلاح لاعب روما أن مازال بإمكان فريق العاصمة الإيطالية التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا وذلك السقوط في فخ التعادل أمام باير ليفركوزن.

وتعادل روما مع ليفركوزن يوم الثلاثاء إيجابيا بأربعة أهداف لكل فريق على الرغم من التقدم بأربعة أهداف لهدفين وذلك في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة.

ويحتل روما المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطتين من ثلاث مباريات مقابل سبع لبرشلونة المتصدر، وأربع لليفركوزن الوصيف، وثلاث لباتي بوريسوف.

وتحدث صلاح لشبكة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المباراة قائلا:"فرطنا في الفوز في نهاية المباراة لأن الجميع اعتقد أن اللقاء قد انتهى بعد التقدم في النتيجة".

وبسؤاله عن من المقصر من وجهة نظره في التفريط في ذلك الفوز أجاب"الفريق كله مقصر".

واستدرك"لكن مازال أمامنا ثلاث مباريات نستطيع تحقيق نتائج إيجابية خلالهم من أجل حصد النقاط والتأهل للدور التالي".

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فيديو اليوم السابع