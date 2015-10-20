مشاركة 7 أفلام بأسبوع النقاد و 30 بمسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائي

تشهد فعاليات الدورة 37 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، للعام الثاني على التوالي مشاركة 7 أفلام بمسابقة أسبوع النقد الدولي، إلى جانب 30 فيلم بمسابقة “سينما الغد الدولي”.

> وتتنافس الأفلام المشاركة بأسبوع النقد الدولي، على جائزتي شادي عبد السلام لأفضل فيلم، وفتحي فرج لأفضل اسهام فني،

> وتنظم أسبوع النقد، جمعية نقاد السينما المصريين،ويرأس لجنة التحكيم المخرج الكبير محمد خان.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع تكريم المخرج هاشم النحاس، وحلقات بحث عن المخرج صلاح أبوسيف، وكامل التلمساني بالتعاون مع الجامعه الامريكية.

> أما مسابقة سينما الغد الدولية التي ينظمها المعهد العالي للسينما، ويديرها المخرج سعد هنداوي ،فيتنافس على جوائزها 30 فيلم، ويرأس لجنة التحكيم المخرج البريطاني النيجيري الأصل بيبي بانديل، ويشارك في عضويتها كل من آسر ياسين، ودرة .

> وتقدم مسابقة سينما الغد جائزتي يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير وقدرها 30 ألف جنيهًا، ومحمد كريم لأفضل فيلم يقدمه الطلبة وقيمتها 20 ألف جنيهًا.

ومن ناحية أخرى أوضح مدير المهرجان الناقد يوسف شريف رزق الله أن ما تردد عن التراجع عن مشاركة فيلم “نوارة ” للمخرجه هالة خليل بالمهرجان غير صحيح، وأن الإدارة منحته الفرصة كاملة ليكون ثالث فيلم مصري بالمسابقة الدولية، إلى جانب أفلام “من ضهر راجل” و” الليلة الكبيرة”.