ضبط أكبر تاجر عملة بالدقهلية وابنه وبحوزتهما 600 ألف عملة دول مختلفة

تمكن رجال مباحث محلة دمنة من ضبط أكبر تاجر عملة بالدقهلية وابنه و بحوزتها 600 ألف عملة ورقية.

كان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بورود معلومات الى الرائد احمد الجندى رئيس مباحث محلة دمنه بقيام تاجر عمله ووالده بالترويج عملات ورقية مختلفة على زبائنهم حيث تم ضبط "طلعت أ.أ." 63 سنة تاجر اعلاف و ابنه 26 سنه سائق و بحوزتهما 600 الف ورقه نقدية من عملات مختلفه من دولار و جنيه مصرى و ين يابانى و ريال سعودى و يورو .

تم تحرير محصر 1528 جنح محلة دمنه وجارى العرض على النيابة



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