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بالفيديو..خالد صلاح: حزب النور "انطفأ" لإدراك الشعب خطورة من يتلاعب بالدين

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بالفيديو..خالد صلاح: حزب النور "انطفأ" لإدراك الشعب خطورة من يتلاعب بالدين بالفيديو..خالد صلاح: حزب النور "انطفأ" لإدراك الشعب خطورة من يتلاعب بالدين
قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن حزب النور "انطفأ نوره" فى الجولة الأولى من انتخابات البرلمان، لأن المصريين أدركوا خطورة من يتلاعب بالدين.
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وأضاف خالد صلاح، خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن ما يقرب من 65 مرشحا فى الانتخابات البرلمانية صاروا نوابا رسميين فى فى أول برلمان يأتى بعد ثورة 30 يونيو.

وتابع: "الجولة الأولى بها مؤشرات إيجابية، متابعًا: "رأينا مرشحى الفردى التابعين للأحزاب ينافسون بقوة فى عدد هائل من الدوائر، مثل حزب المصريين الأحرار الذى حصد 65 مقعدا".

وأشار رئيس تحرير "اليوم السابع" إلى أن حزب "مستقبل وطن" حقق عددا كبيرا من المقاعد فى الجولة الأولى وصل إلى 49، وهذا العدد يستطيع أن يحقق المنافسة فى العمل السياسى تحت قبة المجلس.

وأوضح الكاتب الصحفى خالد صلاح أن من لم يشارك فى الانتخابات البرلمانية عليه أن يلوم نفسه لأنه إذا كان مهتما بالشأن العام فلابد أن يكون له دور إيجابى لأنها دولته، مضيفًا "لو أنت مصمم تشارك وبتنزل بكثافة اللى هينزلولك بعد كدة هيبقوا قلقانين من صوتك وعارفين إن ليك حساب".


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