"صحة فلسطين": ارتفاع حصيلة شهداء انتفاضة القدس لـ51 منذ بداية أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طفل وشاب فى مدينة الخليل برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ صباح اليوم إلى 5 فى الضفة وقطاع غزة.

وأشارت "الصحة" إلى أنه بارتقاء شهيدى الخليل مساء اليوم يرتفع عدد الشهداء منذ بداية أكتوبر فى الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 51 شهيداً، من بينهم أسير قضى نتيجة الإهمال الطبى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وأضافت الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشهيدين طفل (15 عاما)، وشاب (18 عاما).

واستشهد الشاب أحمد السرحى (27 عاما)، فى مواجهات مع قوات الاحتلال شرق البريج بقطاع غزة، فيما أصيب 4 شبان خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى شرق البريج وقرب حاجز إيرز، منهم 3 بالرصاص الحى فى الأقدام.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلى قتل ظهر اليوم الثلاثاء الشاب حمزة موسى العملة (25 عاما) من بيت أولا، قرب مفرق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.

- شهيدان فلسطينيان على أيدى قوات الإحتلال الإسرائيلى بمدينة الخليل