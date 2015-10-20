خالد العطية: ليس لدينا أجندات فى سوريا وتدخلنا عسكريا أمر مطروح

قال وزير الخارجية القطرى، خالد العطية، إن الدوحة ليست لديها أى مصالح جيوسياسية أو أجندات فى سوريا، موضحا موقف قطر من أزمة سوريا، وأن بلاده طرقت كل الأبواب للتوصل لحل سلمى بسوريا، ووقفت إلى جانب الشعب السورى.

وأكد العطية فى مقابلة مع CNN أن مجلس الأمن الدولى لا يقدم الكفاية لحماية الشعب السورى، مشيرا إلى قيام الدوحة مع حلفائها بدعم وتقوية المعارضة المعتدلة، زاعما أن حركة أحرار الشام جماعة سورية من جماعات المعارضة السورية المعتدلة التى تقاتل لحرية دولتهم.

وأوضح أن قطر ستشارك فى أى أمر يمكنه أن يؤدى إلى حماية الشعب السورى وحماية البلاد من التقسيم، مشيرا إلى إمكانية التدخل العسكرى فى سوريا، وذلك عقب تصريح وزير خارجية السعودية بأن الرياض لن تستبعد التدخل العسكرى، وأن الشعب السورى "يقاتل على جبهتين، يقاتلون النظام ويقاتلون الجماعات الإرهابية فى الوقت ذاته، ومستمرون منذ سنتين، وعليه فهناك العديد من الطرق لدعم جهودهم باسترجاع بلدهم".