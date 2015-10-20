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«الصريطي»: التواصل مع «مورجان فريمان »صعب

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«الصريطي»: التواصل مع «مورجان فريمان »صعب «الصريطي»: التواصل مع «مورجان فريمان »صعب

كتب : محمد سويلم

قال الفنان سامح الصريطي الوكيل السابق لنقابة المهن التمثيلية أن التقابة قد أخطرت بزيارة النجم العالمي مورجان فريمان من قبل وزارة السياحة، وتم الترحيب من قبل النقابة ، مشيرًا إلى أن وجود نجم عالمي مثل مورجان فريمان يؤثر إيجابيًا على تكوين صورة جيدة عن وأماكن التصوير بها .

وأضاف الصريطي قائلًا: ” الأخبار العالمية بتلاحق مورجان فريمان في أي مكان، وبالتالي دا بينعكس بشكل إيجابي على تكوين صورة ذهنية عند معجبي مورجان “.

وأشار الصريطي في تصريح خاص لـ”ONA”  أنه يتم حاليًا التواصل مع النجم العالمي مورجان أو أحد مسئولي شركة الإنتاج القائمة على الفيلم الذي يتم تصويره لعمل مؤتمر للإحتفال بزيارته لمصر، إلا أن الصريطي كشف عن صعوبة التواصل معهم  لكن من المقرر لإقامة حفل لاستقباله ، فعلى حد قوله ” الناس دي صعب تتصور أو تحاول تُجري حوار معهم لأنهم مُحكمين بجدول زيارة دقيق جدًا” مؤكدًا أن محاولات النقابة لا زالت مستمرة.

وكان وزيرالسياحة، هشام زعزوع كشف عن استضافة الفنان العالمي مورجان فريمان، وأعلن أنها تتم بالتنسيق بين المصرية، ممثلة في هيئة الاستعلامات ووزارات السياحة والثقافة والآثار والشركة المنظمة للحدث، لافتًا إلى أن مثل تلك الزيارات لممثلي القوة الناعمة من نجوم الفن والرياضة وغيرهم يكون له أثر إيجابي في تحسين الصورة الذهنية والترويج للمقصد السياحي المصري.

يشار إلى أن مورجان فريمان يقوم بتصوير فيلم تسجيلى حاليًا يحمل عنوان “the story of god” فى المتحف المصرى، كما قام بزيارة عدد من المناطق الأثرية فى مصر منها شارع المعز لدين الله الفاطمى ومنطقة الحسين وشارع قصر النيل.

 

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أونا

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