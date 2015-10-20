القبض على 3 أصدقاء بـ"الدقهلية" بحوزتهم 20 جرام بانجو وأقراص مخدرة

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من القبض على ثلاثة أصدقاء أثناء تعاطيهم البانجو والأقراص المخدرة على أحد المقاهى بقريتهم.

كان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بالقبض على "حمد الله.ع.ح" 18 سنة عاطل و"طاهر.أ.م" 23 سنة ومحمد.ص.ع" 25 سنة عاطل، ويقيمون منطقة "سندوب" دائرة قسم أول المنصورة وبحوزتهم "2" لفافة صغيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 20 جراما و"7" أقراص لعقار التامول المخدر وسلاح أبيض "سنجة" ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19899 جنايات قسم أول المنصورة لسنة 2015.